Déi fréier Juniorweltmeeschterin hat kee Gléck bei der U21-EM am Karate zu Aalborg an Dänemark. Vun engem Infekt geschwächt war et den Out am 2. Tour.

© Nelting

Zu Aalborg an Dänemark ginn den Ament bei der Europameeschterschaft am Karate déi nei Championen an de Kategorien U16, U18 an U21 gesicht.D'war mat enger gudder Form an Dänemark ugereest. Enn Januar war d'Lëtzebuergerin beim K1-Premier-League zu Paräis op déi ganz gutt 7. Plaz komm. Bei der EM ass et awer net esou gutt gelaf. D'Lëtzebuerger ass virun hirer Kompetitioun nämlech krank ginn a gouf um Enn bei den U21 am Kumité an der Gewiichtsklass ënner 61 Kilogramm am zweeten Tour eliminéiert.Fir d'Kimberly Nelting gëllt et elo esou séier wéi méiglech erëm gesond ze ginn. Hir nächst Kompetitioun ass de K1 zu Dubai.Dat beschte Resultat bei der EM huet denrealiséiert. De Lëtzebuerger ass am Kumité bei den U21 an der Gewiichtsklass ënner 67 Kilogramm de 7. ginn.