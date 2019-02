Portrait: Mandy Minella, bescht Lëtzebuerger Tennisspillerin (10.02.2019) Mat 14 Joer ass d'Mandy Minella eng éischte Kéier opgefall. An de leschte Jore gouf et nieft villen erfollegräiche Momenter och méi schwiereg Zäiten.

D'Mandy Minella war d'Invitée an eiser Sport-Emissioun (10.02.2019) D'Lëtzebuerger Nummer 1 am Dammentennis huet schonns eng erstaunlech Karriär hannert sech a wëll nach ëmmer méi.

Mëttlerweil huet d'Mandy Minella iwwer 60 Partië fir de Grand-Duché gespillt an dobäi méi ewéi d'Hallschent gewonnen. D'Mandy Minella huet reegelméisseg international fir hiert Land gespillt an ass tëscht 2001 an 2009 och bei 5 Editioune vun de Spiller vun de klenge Länner um Depart gewiescht.Ma virun allem um Profi-Circuit huet d'Sportlerin vum Joer 2011 Lëtzebuerg mat Bravour vertrueden. D'Mandy Minella huet an hirer Karriär zanter 2007 1 WTA-125er-Tournoi gewonnen a 15 Titelen um ITF-Circuit. De 17. September 2012 stoung d'Lëtzebuergerin op 66. Plaz an der Weltranglëscht. Am dubbel stoung si esouguer op der 47. Plaz, dat no 4 WTA-Titelen an 8 Victoirë bei ITF-Tournoien.D'Mandy Minella hat net ëmmer einfach Situatiounen an hirer Karriär ze iwwerstoen. Am Juni 2006 huet sech d'Lëtzebuergerin schwéier um Knéi blesséiert. 2014 gouf et dunn ëmmer nees Problemer mam rietsen Aarm an och d'Resultater waren an dëser Phas net esou konstant.Mä d'Mandy Minella huet sech ëmmer erëm zeréckgekämpft. Zanter 2014 ass si mat hirem Coach Tim Sommer bestuet. Mam Däitschen huet d'Mandy Minella et net nëmmen zeréck an d'Top 100 gepackt, mä déi zwee hunn am Oktober 2017 d'Gebuert vun hirem Emma gefeiert.99 Deeg no der Gebuert vum Emma stoung d'Mandy Minella erëm um Tennisterrain an zanterdeem ass et richteg gutt gelaf. D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet 2018 4 ITF-Tournoie gewonnen a steet aktuell op der 99. Plaz an der Weltranglëscht. D'Mandy Minella ass definitiv zeréck an huet es nach laang net genuch.

FLT-Damme packen den Opstig am Fed Cup

E Samschdeg hat Lëtzebuerg mat 2:0 géint Tunesien gewonnen a spillt domat elo an der Europa/Afrika-Grupp 1.