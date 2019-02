E Méindeg huet RTL an déi national Futtball-Federatioun hiert Partenariat op 4 weider Joer verlängert.

De Communiqué

Prolongation du partenariat entre RTL et la FLF



RTL City - Luxembourg-Kirchberg. Ce lundi 11 février 2019, RTL et la Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) ont reconduit leur contrat de partenariat pour une durée de 4 ans.

En date du 11 février 2019, la direction de RTL Luxembourg et le président ainsi que les membres du conseil d’administration de la FLF se sont retrouvés à RTL City pour renouveler leur collaboration entamée en 2006.

En tant que sponsor officiel, RTL s’engage à promouvoir le football luxembourgeois en général et plus précisément les matchs de championnat ainsi que les coupes nationales. RTL apportera également son support aux programmes de sensibilisation et d’encadrement des jeunes, notamment en tant que partenaire média dans le cadre du centre de formation de la FLF.