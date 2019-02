Am Alter vun nëmmen 30 Joer ass den Olympiagewënner am Rudderen, de Maximilian Reinelt gestuerwen.

© AFP

De Maximilian Reinelt ass e Sonndeg zu St. Moritz an der Schwäiz beim Schifueren ëm d'Liewe komm. Déi genee Doudesursaach ass allerdéngs nach net bekannt. 2012 gouf hien am Aachter Olympiagewënner zu London, 2016 huet hien zu Rio de Janeiro Sëlwer gewonnen. Dobäi kënnt nach, dass hien zweemol Weltmeeschter a fënnefmol Europameeschter ginn ass. No den Olympesche Spiller a Brasilien hat hie senger Karriär awer een Enn gesat.