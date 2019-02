© AFP

Ma et war alles aneschters ewéi einfach fir de 27 Joer ale Fransous. D'Lafzäit op dem staark verkierzte Slalom-Parcours louch bei deene Beschten däitlech ënner 40 Sekonnen, deemno net vill Zäit, fir e Réckstand vun 1 Sekonn an 52 Honnertstel opzehuelen. No der Descente war dat nämlech de Retard vum Pinturault, deen zu deem Zäitpunkt nëmmen op Plaz 24 louch. Um Enn ass him déi zweetbescht Zäit am Slalom duergaangen, fir sech Gold ze sécheren.De Séierste war iwwerraschender Weis de Slowen Stefan Hadalin, dee sech vu Plaz 30 no vir op déi zweete Plaz schaffe konnt an domat Sëlwer huele konnt. De Marco Schwarz aus Éisträich konnt sech Bronze sécheren.