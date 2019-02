Am Fed Cup hunn d'FLT-Damme bei der éischter Kéier, wou déi Kompetitioun hei am Land war, den Opstig an d'Europa-Afrika Grupp 1 realiséiert.

Do stellt sech natierlech d'Fro, ob dat elo eng eemoleg Saach war oder ob Mandy Minella a Co. méi dacks an Zukunft vum Heemvirdeel kéinte profitéieren.





Fed Cup nach emol zu Lëtzebuerg?/Reportage Franky Hippert



Wann et de Spillerinne géif nogoen, ass d'Äntwert kloer: d'Lëtzebuerger Nummer 1 Mandy Minella ass erstaunt, wat si selwer realiséiere konnt a si schwätzt do awer ee groussen Dank un d'Supporter aus. D'Mandy Minella schwätzt vun enger super Ambiance, déi hir gehollef huet, hir Match ze gewannen.

Bei der Tennis-Federatioun ass de Wëllen do, wéi sou dacks am Lëtzebuerger Sport ass et awer eng Saach vu finanziellen Moyenen. Den FLT-President Claude Lamberty betount, dass een net vergiessen duerf, dass esou een Evenement meeschtens defizitär wier an deemno wier et keen Evenement, wat ee reegelméisseg op d'Bee stelle kéint, ausser et géing een nach eng Rei Sponsore méi fannen. De Claude Lamberty ass awer der Meenung, dass een déi leschten Deeg gesinn huet, dass de Lëtzebuerger Tennis et derwäert ass, fir dran ze investéieren.

No der Euphorie vun de leschten Deeg kann een awer dovun ausgoen, datt et net déi leschte Kéier wäert sinn, datt déi Lëtzebuerger Tennis-Federatioun versicht, de Fed Cup ze organiséieren. Mat Eléonora Molinaro a Marie Weckerle steet jo och schonn déi nächst Generatioun prett, fir eng Kéier an de Genoss vun der eenzegaarteger Ambiance vum Heemvirdeel ze kommen.