Déi International Tennisfederatioun huet op de Bréif vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun reagéiert, an geschriwwen datt d’ITF an hirer nächster Reunioun am März iwwert d’Uleies vun FLT an anerer Federatiounen diskutéiert.



D’Lëtzebuerger Federatioun hat hir Enttäuschung iwwert d’Konsequenzen vun der Reform vum Davis Cup matgedeelt. Duerch des Reform sinn d’Lëtzebuerger Tennishären jo vun der Europa-Afrika Grupp 2 an de Grupp 3 zeréckgestuuft ginn, obwuel si op sportlechem Plang de Maintien realiséiert haten.