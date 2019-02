Zwee Matcher si jeeweils fir 21 Auer ugesat: D’AS Roum kritt et mam FC Porto ze dinn an de PSG ass op Besuch bei Manchester United.

De Match Manchester United-PSG gëtt um 2ten RTL iwwerdroen an am Livestream op RTL.lu.E Mëttwoch sinn et dann d'Matcher tëscht Ajax Amsterdam a Real Madrid, grad ewéi Tottenham Hotspurs géint Borussia Dortmund. De Match tëscht Tottenham an Dortmund gëtt live um 2ten RTL an op RTL.lu iwwerdroen.