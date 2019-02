© RTL Archivbild

All d'Tester waren negativ, dovun 153 wärend Kompetitiounen an 58 waren net ugemellt. 7 mol waren d'Sportler allerdéngs net op där Plaz, wou si sech am Adams-System agedroen haten. Et gëtt awer just sanktionéiert, wann dat 3 Mol bei engem Sportler bannent 12 Méint virkënnt. Dat war zejoert net de Fall.



Offiziellt Schreiwes