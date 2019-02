Manchester United - Paris Saint Germain 0:2 (0:0)

Déi éischt 15 Minutte war et éischter en taktesche Match, obwuel schonn Tempo dra war. Dono huet Manchester e bëssen d'Kontroll iwwerholl, dat grad a Persoun vum Pogba, deen no vir ëmmer nees Akzenter konnt setzen. Esou richteg eppes dobäi eraus ass awer net komm. Op der anerer Säit waren et Mbabbé an Di Maria déi geféierlech virum de Gea opgetaucht sinn, ma aus deenen zwou Chancen ass och näischt dobäi erauskommt. Paräis ass awer lues a lues an de Match komm. Gekämpft hu béid Ekippe mat alle Mëttelen, och net ëmmer ganz esou fair. Ganzer 5 Mol huet den Arbitter missten an d'Täsch gräifen. Dobäi hat Manchester nach Chance, well souguer Young wéi och Pogba hätten nach an den éischte 45 Minutten eng zweet giel Kaart kéinte gesinn. Nach virun der Paus huet de Lingard misste vum Terrain goen, de Sanchez koum fir hien eran, well de Spiller vu Manchester sech blesséiert huet.Och wéinst enger Blessur huet de Martial déi zweet Hallschent bei der Heemekipp net méi ugefaangen. De Mata koum fir hien an de Match. An der 53. Minutt du fält endlech dem 1:0, dat awer fir Paräis. No engem Corner koum de Kimpembe op 5 Meter ganz eleng mam Fouss un de Ball an huet dem de Gea aus esou kuerzer Distanz keng Chance gelooss.No enger knapper Stonn dann huet den Mbappé op 2:0 erhéicht. Paräis huet de Ball séier aus der eegener Hallschent erausgespillt an iwwer lénks gekontert. Déi flaach Flank vum di Maria huet den Mbappé fonnt, deen aus kuerzer Distanz markéiere konnt.Knapp 2 Minutte méi spéit hätt den Mbappé nach bal op 3:0 erhéicht, wat den de Gea mat engem gudde Reflex verhënnere konnt. Paräis hat zu deem Ament eng gutt Phase a konnte sech direkt e puer gutt Chancen erausspillen. Manchester hat den Zougrëff op de Match verluer an huet sech lues nees an de Match gekämpft. Paräis stoung zum Schluss dann e bësse méi hannendran, wéi de Recht vum Match. Et huet ee gesinn, datt si dësen 2:0 wollte mat heem huelen. Méi uerg gouf et dann an der 89. Minutt fir Manchester. No engem Foul vum Pogba um Alves huet den Arbitter dem Fransous déi zweet giel Kaart gesinn a gouf vum Terrain gesat. Hie feelt donieft dann och nach am Réckmatch zu Paräis. Dat huet dem Match de Rescht ginn. Manchester konnt net méi no Vir a Paräis wollt net méi wierklech. Esou ass et beim 2:0 bliwwen.

AS Roum - FC Porto 2:1 (0:0)

© AFP

© AFP

Champions League - De Resumé vum Jeff Kettenmeyer



Déi éischt Minutten hunn hie kloer der Heemekipp gehéiert, mat enger gudder Chance fir den El Shaarawy no 4 Minutten. Porto dogéint huet sech an dëser Zäit op d'Verdeedegen an d'Kontere konzentréiert. Lues a lues hunn awer och si probéiert, e bësse méi Kontroll am Match ze kréien. An der 30. Minutt hate si dunn déi éischt Chance, ma de Schoss vum Andrade konnt vum Mirante ofgefaange ginn. Et war eng éischt Hallschent, déi vun 2 gutt organiséierte Defensen dominéiert goufen, well och wa Roum zum Schluss vun der Hallschent nees méi geféierlech gouf, si keng Goler gefall.Och am Ufank vun der zweeter Hallschent hat Roum däitlech méi vum Match a war dem 1:0 e puer Mol no drun. Geklappt huet et dunn an der 70. Minutt. Den Dzeko konnt eng Flank vum El Shaarawy weiderleeden an den Zaniolo huet sech d'Chance aus kuerzer Distanz net huele gelooss, fir ze markéieren. 6 Minutte méi spéit dann direkt den zweete Gol fir den 19 Joer jonke Spiller. Den Dzeko hat de Ball an der Mëtt u sech bruecht an ass no vir gezunn. Aus 20 Meter huet hien ofgezunn, ma de Ball geet op de Potto. Dësen deviéiert d'Spillgeschir virun d'Féiss vum Zaniolo, deen den 2:0 markéiert. Porto huet sech awer net opginn an an der 79. Minutt huet den Adrian Lopez op 1:2 verkierzt. De Soares hat sech gutt duerchgesat an de Ball op riets ofginn. Hei huet de Lopez mat engem Dropkick ofgezunn an de Gol markéiert. Dat huet Porto erwächt an d'Ekipp huet elo méi fir de Match gemaach. Roum dogéint huet alles gemaach, fir dës Victoire ze halen. An et sollt de Réimer geléngen. An der 95. Minutt huet den Arbitter beim Stand vun 2:1 ofgepaff.