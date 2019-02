© AFP

Den Thomas Hitzlsperger soll elo d'Successioun iwwerhuelen. De fréieren däitschen Nationalspiller huet vun 2005 bis 2010 och selwer beim VfB gespillt.Aktuell stécht Stuttgart jo an enger richteger Kris. No 21 Spilldeeg sti si op der 16. Plaz an der Tabell an domat op der Relegatiounsplaz.