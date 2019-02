Le 12 février 2019

Les résultats actuels du RE VIRTON restent nettement en-dessous des attentes avec notamment un récent bilan de 2 points sur 9 sur les trois dernières rencontres importantes (Deinze, RWDM, Thes Sport) et plus largement de 11 points sur 24 depuis le 1erdécembre.

Suite à la dernière défaite (même si celle-ci est imméritée) contre Thes Sport, de nombreuses consultations ont été menées auprès des cadres techniques les plus adaptés, internes mais aussi externes, pour déceler les raisons qui pouvaient expliquer ces résultats sportifs décevants conjugués avec une qualité de jeu, des prestations très en-deçà des espérances, voir des comportements individuels ne favorisant pas la réussite collective.

A l’issue de ces consultations, le Conseil d’Administration a décidé de modifier l’organisation de son staff technique avec comme conséquence principale de mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur en place David Gevaert.

Pour assurer la poursuite des ambitions du club qui reste de figurer en ordre utile en fin de saison, différentes hypothèses ont été étudiées. Au final, après une longue et mûre réflexion, pour être efficace le plus rapidement possible dès ce dimanche pour le match à Ruppel Boom, le Conseil d’Administration a décidé de privilégier l’unité institutionnelle en confiant jusqu’à la fin de cette saison, le poste d’entraîneur principal à Samuel Petit dès la reprise de l’entraînement ce mardi après-midi.

Samuel a une profonde connaissance du club et du groupe. Il a aussi démontré sa capacité à faire émerger la quintessence d’un groupe et aussi sa capacité à assurer une cohésion de groupe ou insuffler la « grinta » qui permet de gagner les combats.

Pour l’accompagner dans sa tâche, Samuel Petit sera assisté par Rik Van de Velde dont les compétences ne sont plus à démontrer.

Envisager de tels changements était devenu obligatoire et vont certainement susciter des commentaires mais il faut bien comprendre que les décisions sont prises avec une mure réflexion et surtout s’inscrivent dans un plan stratégique maîtrisé avec l’avis de conseillers techniques avertis. Contrairement à ce que certains commentaires peuvent laisser croire, la Direction et son staff technique ont une vision précise et claire de la situation.

Afin de permettre au groupe de poursuivre ses objectifs, le Conseil d’Administration souhaite insister sur l’importance de la sérénité et aussi que toute une région doit rester mobilisée autour du club. Le Conseil d’Administration tient d’ailleurs à saluer et remercier la « grande famille » des supporters qui a joué son rôle de 12èmehomme samedi soir.

Il est impératif d’apprécier le travail effectué depuis la reprise du club, d’avoir confiance dans la nouvelle équipe dirigeante et son actionnaire. Pour atteindre des résultats, il est utile et important d’être dans une pensée utile et non une pensée limitante car cette dernière à comme seul objectif d’entraîner la polémique voir déstabiliser le projet.

Le Conseil d’Administration remercie David Gevaert pour son engagement au sein du club durant ces quelques mois et lui souhaite plein succès pour la suite de sa carrière.

Plein succès à Samuel !

Allez Virton !