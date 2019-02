Den eenzege Gol vum Match huet de Slimani an der 21. Minutt markéiert, datt no engem Corner vum Valbuena. Kuerz virun der Paus hat Zenit eng super Chance op den Ausgläich, ma den Harun am Gol vum Istanbul konnt den Eelefmeter vum Mak halen. Den Topal hat den Druissi hei am 16-Meter gefoult an den Arbitter hat op de Punkt gewisen.Zenit ass an der zweeter Hallschent méi staark ginn, ma si konnten awer de Ball ni iwwert d'Linn bréngen. Esou datt Istanbul mat enger klenger Avance an de Réckmatch wäert goen.