En Dënschdeg huet sech de Bob Bertemes bei engem internationale Liichtathletik-Indoor-Meeting an Tschechien mat 20,5 Meter am Bommstoussen duerchgesat.

© RTL Télé Lëtzebuerg

Vum Bob Bertemes senge 6 Versich waren der nëmmen zwee gülteg. Am zweeten Duerchgang hat de Lëtzebuerger d'Bomm 20,05 Meter wäit gestouss an am leschte Versuch ass se dunn 20,5 Meter wäit geflunn. Dëst sollt duergoen, fir sech d'Victoire bei der Czech Indoor Gala ze sécheren.Dem Bob Bertemes säin nationale Rekord am Bommstousse läit bei 20,85 Meter.