E Mëttwoch war de Bob Bertemes beim exzellent besaten internationalen Indoor-Meeting zu Potsdam an Däitschland am Asaz. Hei goung et nom Motto "K.o. duerch die Kugel", also am K.o.-System.De Lëtzebuerger, deem säin nationalen Indoor-Rekord bei 20,85 Meter louch, ass hei op déi 3 Éischtplazéiert vun der EM zu Berlin getraff: de Michal Haratyk an de Konrad Bukowiecki allebéid aus Polen an den David Storl aus Däitschland. De Bob Bertemes war am Summer zu Berlin jo den exzellente 6. ginn.E Mëttwoch den Owend huet de Lëtzebuerger mat engem Stouss op 21,03 Meter direkt am éischte Versuch seng Leeschtung ënnerstrach. Domat huet hien en neie Rekord an der Hal realiséiert an iwwertrëfft indoor elo de Rekord dobaussen ëm 3 Zentimeter, well dee läit bei genee 21 m.De Bob Bertemes huet et bis an d'Finall gepackt an hat do den David Storl als Géigner. Hei huet de Lëtzebuerger awer kee gëltege Versuch méi gemaach an de Storl huet duerch e Stouss op 20,50 Meter gewonnen, wat an engem K.o.-Modus jo esou méiglech ass. Dem Storl seng beschte Wäit louch iwwregens bei 20,97 m.

En vue vun der Halen-Europameeschterschaft Ufank Mäerz zu Glasgow stëmmt dem Lëtzebuerger seng Form also. An de leschte Wochen huet hien d'Bomm ëmmer nees däitlech iwwer 20 Meter gestouss. Mat sengem nationale Rekord ass de Bob Bertemes dës Saison bis ewell d'Nummer 3 an Europa. Nëmmen den David Storl huet mat 21,26 Meter an den Tschech Thomas Stanek mat 21,16 Meter hu méi wäit gestouss.Dem Lëtzebuerger feelt et awer nach e bëssen un der néideger Konstanz. Mat der neien Technik ass hien nach net esou sécher an doduerch sinn nach deels vill ongülteg Versich dobäi.