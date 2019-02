E kuerzen Optrëtt hat d'Eléonora Molinaro beim ITF-Tennis-Tournoi zu Trnava an der Slowakei. Fir d'Lëtzebuergerin war et och am Dubbel direkt den Out.

© pressphoto (Archiv)

Beim ITF-Tournoi zu Trnava an der Slowakei hat d'Eléonora Molinaro an der 1. Ronn keng Chance géint Tschechin Anastasia Zarycka. D'Lëtzebuergerin huet an 2 Sätz mat 3:6 an 2:6 no 1 Stonn an 11 Minutte verluer. Zarycka ass beim Tournoi op Nummer 8 gesat a steet am WTA-Ranking op der 218. Plaz. D'Molinaro ass aktuell d'Nummer 440.Am Dubbel war d'Eléonora Molinaro schonn en Dënschdeg eliminéiert ginn. Mat hirer Partnerin Kseniia Becker aus Däitschland hat ee mat zweemol 4:6 géint déi italienesch-russesch Koppel Angelica Moratelli / Dejana Radanovic verluer.