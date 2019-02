Nodeems Manchester United géint Paris Saint Germain (0:2) an AS Roum géint den FC Porto (2:1) en Dënschdeg den Optakt vun den Allermatcher an den Aachtelsfinalle vun der Champions League gemaach haten, stoungen e Mëttwoch den Owend zwou weider Partien op der Affiche: Ajax Amsterdam hat Real Madrid op Besuch an huet sech just ganz knapp musse geschloe ginn a Borussia Dortmund war bei Tottenham Hotspur zu Gaascht a verléiert do um Enn méi héich wéi am Fong verdéngt ...

Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund 3:0

Champions League: Tottenham-Dortmund, déi 1. Hallschent (13.02.2019) No 45 Minutte stoung et nach 0:0.

Champions League: Tottenham-Dortmund, den 1:0 (13.02.2019) An der 47. Minutt huet de Son getraff.

Champions League: Tottenham-Dortmund, den 2:0 (13.02.2019) An der 83. Minutt huet de Vertonghen op 2:0 erhéicht.

Champions League: Tottenham-Dortmund, den 3:0 (13.02.2019) An der 86. Minutt huet de Llorente fir de Schlusspunkt gesuergt.

Champions League: Tottenham-Dortmund, déi 2. Hallschent (13.02.2019) Um Enn konnte sech d'Spurs iwwer eng 3:0-Victoire freeën.

D'Borussen, déi jo wéinst Verletzungen op eng Rëtsch wichteg Spiller hu musse verzichten, hate Krämpes, an de Match ze kommen, dat och well Tottenham direkt de Wee op de Gol gesicht huet. Ma wat d'Partei méi laang am Gaange war, wat d'Borussia ëmmer besser ginn ass. A si hat an den éischte 45 Minutten esouguer déi besser Chancen, och wann d'Spurs méi Ballbesëtz haten.An der 35. Minutt hat d'Borussia Chance, datt se net a Réckstand komm ass, well de Bürki e geféierleche Ball nach mam Fouss ewechdikse konnt, ma genee esou vill Chance hat Tottenham an der 45., wéi de Lloris e schéine Kappball vum Zagadou op der Linn ewechgeboxt krut.Et konnt een op eng spannend zweet Hallschent gefaasst sinn, ma do koum et um Enn awer knëppeldéck fir d'Dortmunder, déi an der éischter Hallschent op d'mannst gläichwäerteg waren.De Son huet direkt an der 47. op enger herrlech Flank den 1:0 geschoss. Virausgaange war en individuelle Feeler an der gieler Defense. Domat hätt d'Ekipp vum Trainer Lucien Favre sécher nach kënne liewen, ma hien huet vläicht e bësse ausgewiesselt a wat den Owend méi spéit, wat Tottenham méi staark ginn ass ... an an der 83. huet de Vertonghen op 2:0 an an der 86. de Llorente souguer nach op 3:0 erhéicht.Am Fong ass d'Victoire mat 3 Goler Differenz eng Grëtz ze héich ausgefall.Am Retourmatch gëtt et op alle Fall schwéier fir d'Borussia, fir dat nach ze dréien ...

Ajax Amsterdam-Real Madrid 1:2

Champions League: Ajax - Real 1:2 (13.02.2019) De Resumé vum Allermatch an der Aachtelsfinall vun der Champions League.

Am zweete Match vum Owend stounge sech Ajax Amsterdam a Real Madrid géintiwwer an och hei sinn d'Goler eréischt an der zweeter Hallschent gefall.An et gouf eng Première, well fir déi éischte Kéier an der Champions League gouf e Gol no engem Videobeweis refuséiert, esou kruten d'Hollänner ee Gol net unerkannt an zwar dee vum Nicolas Tagliafico an der 39. Minutt wéinst enger Abseitspositioun vum Tadic.De Videobeweis ass jo elo an den Aachtelsfinallen agefouert ginn, e gutt halleft Joer no der WM, ma nach ëmmer 6 Méint méi fréi wéi am Fong virgesinn.Am Fong waren et d'Hollänner, déi de Match dominéiert an hire Géigner lafe gedoen hunn - a sech um Enn awer net belount hunn.Fir déi Goler, déi gezielt hunn, hunn nämlech dës Leit gesuergt: De Benzema mat herrleche Schoss fir 1:0 fir de Real an der 60., de Ziyech mam 1:1 an der 75. Minutt an den Asensio du kuerz viru Schluss (87.) mam entscheedenden 2:1 fir d'Madrilenen.Eng gutt Ausgangspositioun fir déi Kinneklech fir de Retourmatch de 5. Mäerz, dann awer ouni hire Kapitän Sergio Ramos, deen da wéinst senger zweeter gieler Kaart gespaart ass.Den nächsten Dënschdeg spille Liverpool géint Bayern München a Lyon géint Barcelona, e Mëttwoch dann Atletico Madrid géint Juventus Turin a Schalke géint Manchester City.