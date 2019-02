© pressphoto (Archiv)

Matthieu Osch bei Schi-Alpin-WM dobäi / Rep. Lynn Kayser



Nach bis e Sonndeg dauer d'Weltmeeschterschaft am Schi Alpin zu Are a Schweden. Bei den zwou leschte Kompetitiounen dem Riseslalom an dem Slalom däerf mam Matthieu Osch och deen eenzege Lëtzebuerger Vertrieder endlech ugräifen.

Fir et an d'Haaptkompetitioun ze packen, muss de Matthieu Osch en Donneschdeg an e Samschdeg d'Qualifikatioune packen, dat heescht an d'Top25 fueren oder hoffen, vun der Jury eng vun de leschte Plazen ze kréien. Si kann nämlech nach bis zu 25 Schifuerer aus Natiounen, déi bis dohinner net an der Finall vertruede sinn, zouloossen. De Matthieu Osch wëllt et op alle Fall an d'Haaptkompetitioun packen. Do ass et dann d'Zil, sech esou gutt wéi méiglech aus der Affär ze zéien a sech eventuell fir déi 2. Manche ze qualifizéieren.Zanter dem leschte Freideg ass de Lëtzebuerger schonn zu Are a Schweden. An de leschten Deeg huet hie scho Bekanntschaft mam wiesselhafte Wieder gemaach, dat de Programm vun der WM scho méi wéi eng Kéier op d'Kopp gehäit huet. Aus Minusgraden sinn elo Plusgraden ginn an et reent. Dat wäert d'Courssen net einfach maachen, sou de Matthieu Osch.Um 10 Auer en Donneschdeg de Moien ass et dann esou wäit, de Matthieu Osch geet un den Depart vun der Qualifikatioun am Riseslalom. E Freideg ass dann d'Haaptkompetitioun. D'Qualifikatioun vum Slalom ass e Samschdeg, d'Haaptcourse ass fir e Sonndeg geplangt.