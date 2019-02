© Serge Olmo

E Mëttwoch den Owend war am Handball déi wichteg Nodrospartie Red Boys Déifferdeng géint Bierchem. No 60 ganz spannende Minutte stoung et 30:29 fir Bierchem.Bei Bierchem ass et jo schonn eng länger Zäit gewosst, datt de Lé Biel de Rescht vun der Saison wäert ausfalen.Bei de Red Boys hunn 3 Spiller gefeelt: den ugeschloene Joe Faber, de Keeper Sedin Zuzo, deen an der Vakanz ass, an de Nationalspiller Yann Hoffmann, dee seriö un der Schëller blesséiert ass a riskéiert ganz laang auszefalen.Déi Bierchemer, déi de Weekend Coupe d'Europe gespillt haten, ware séier am Rhythmus dran. No ronn 23 Minutte waren si och 3 Goaler vir bei 11:8.D'Säite goufe mam Resultat 14-13 fir déi Réiserbänner gewiesselt. No der Paus hunn déi Bierchemer phaseweis midd gewierkt an d'Red Boys sinn als Ekipp ganz zolidd opgetrueden.No 44 Minutte waren d'Red Boys 6 Goaler vir.7 Minutten drop haten déi Réiserbänner awer de Match gedréint a si ware mat 27:26 am Avantage. Si haten och 2 Mann méi um Terrain fir 2 Minutten.Allgemeng war de Gäscht e 6:0 gelongen.D'Schlussphas war extrem spannend. Den entscheedende Goal ass eng 30 Sekonne viru Schluss gefall.No den Aller- a Retourmatcher huet den Handball Esch 23 Punkte viru Käerjeng mat 21 Punkten. Den HC Bierchem ass op der 4. Plaz mat 19 Punkten. Am Playoff ginn d'Punkten duerch 2 gedeelt.No enger klenger Paus geet et de 27. Februar weider mam Final Four vun der Coupe. Dono erréischt fänkt de Playoff un.