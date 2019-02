Den aktuelle Champion Käerjeng. © Henri Schwirtz

Um Donneschdeg huet d'Handball-Federatioun de Spillplang vum Playoff matgedeelt. Den 1. Spilldag ass de Weekend vum 8., 9., an 10. Mäerz an hei kënnt et bei den Hären zu den Dueller Käerjeng-Diddeleng, Red Boys-Bierchem an Esch-Dikrech. De leschte Spilldag ass den 18. Mee um 20.15 Auer. Hei kritt ënnert anerem Esch et mam Champion Käerjeng ze dinn.Bei den Damm kritt um 1. Spilldag de Champion Käerjeng et mam Standard ze dinn an um leschte Spilldag ass et den Duell Käerjeng géint Diddeleng.