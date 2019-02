Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (Archiv)

Op der Weltmeeschterschaft am Schi Alpin zu Are a Schweden ass de Matthieu Osch en Donneschdeg an der Qualifikatiounscourse fir de Riseslalom op déi 43. Plaz ënner 120 Leefer komm.

Déi 25 éischt hu sech fir d'Haaptcourse, déi e Freideg gefuer gëtt, qualifizéiert. De Lëtzebuerger kann e Freideg awer trotzdeem starten, well hie vun der Jury dach nach eng Startplaz kritt huet.



PDF: Schreiwes vun der Lëtzebuerger Schifederatioun