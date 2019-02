Um 20.30 Auer kritt d’Sparta et mam Basket Esch ze dinn. Um 20.45 Auer spillt d'Etzella géint Diddeleng an de Racing ass op Besuch zu Steesel.

Am Play-Down ass et um 18.30 Auer d’Partie Musel Pikes géint Walfer, an um 20.30 Auer Kordall géint Contern. Zäitgläich spillt Zolwer géint Hesper, an Hiefenech géint d’Fiels.

Bei den Dammen sinn um Freideg zwou Partien am Titelgrupp um Programm:

Steesel kritt et um 18.45 Auer mat de Pikes ze dinn an um 19 Auer trëfft Diddeleng op Contern.