De Christopher Martins © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu (Archiv)

Pau an der "" war nämlech vun der 20. Minutt un nach just zu 10, well de Yankuba Jarju Rout gesinn hat.An der 63. Minutt ass den decisive Gol fir d'US Concarneau gefall, déi domat zu Pau wanne kann. Virum Match hate béid Formatiounen d'selwecht vill Punkten um Kont a stoungen an der Mëtt vun der Tabell.Iwwer de Lëtzebuerger Vincent Thill sinn e sëllechen Aktioune no vir gelaf, ma ouni Gol-Fortune ...An derhuet de Christopher Martins mat Troyes auswäerts géint Chamois Niort gespillt, dee Match ass um Enn 1:1 ausgaangen.An der Tabell ass Troyes 7., Niort ass 10.