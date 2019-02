An der däitscher Futtball-Bundesliga huet d'Partie Augsburg géint München e Freideg den Owend den Optakt vum 22. Spilldag gemaach - an et war e Match mat ville Goler an och mat engem ganz séieren, well direkt an der 1. Minutt huet de Goretzka Augsburg duerch e Selbstgol mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 17. huet de Coman egaliséiert, ma an der 23. huet den Dong-Won den FCA nees an den Avantage geschoss. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent huet alt nees de Coman egaliséiert, mat engem 2:2 goung et an d'Paus.An der 53. huet dunn den Alaba den FCB fir d'éischt no vir bruecht, op Pass vum Coman. A bei deem Score ass et dann och bis zum Schluss bliwwen, esou datt Bayern fir ee Weekend elo mol bis op 2 Punkten un Dortmund drun ass.Déi aner Partie vum Spilldag sinn e Samschdeg an e Sonndeg, e Méindeg ass et dann nach de Match Nürnberg géint Dortmund.An Italien war e Freideg ee Match an der Serie A: Den Tabellenéischte Juventus Turin hat mat Frosinone den Zweetleschten op Besuch a konnt sech - wéi erwaart - duerchsetzen an dat kloer mat 3:0. Domat bleift d'Juve natierlech och un der Spëtzt vun der Tabell, mat zolittem Ecart.An der franséischer Ligue 1 waren e Freideg zwou Partien: Nîmes ka sech doheem mat 2:0 géint Dijon duerchsetzen a Lyon gewënnt mat 2:1 géint Guingamp. Lyon bleift domat Tabellendrëtten, hannert dem PSG a Lille.