D'Sparta ka sech do mat 88 op 75 géint de Basket Esch duerchsetzen, d'Etzella klappt den T71 Diddeleng mat 94 op 84, dobäi louchen déi Diddelenger an der Paus nach vir, an d'Amicale vu Steesel ka sech mat 77 op 54 géint de Racing behaapten.Esch verpasst et domat, e weidere Schrëtt Richtung Halleffinallen ze maachen ... well hanner der Etzella, déi jo ewell duerch ass, ass et elo zimlech enk ...Am Play-Down verléiert Zolwer doheem 90:99 géint Hesper an Hiefenech wënnt knapp mat 83 op 80 géint d'Fiels.E samschdeg: Kordall Steelers - Conter a Musel Pikes - Résidence Walfer.Bei denwënnt Steesel 72 op 58 géint d'Musel-Pikes an Diddeleng klappt Conter mat 70 op 57.E Samschdeg spillt nach de Gréngewald géint d'Etzella.