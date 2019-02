Domat sinn zwou Saache sécher: De Futtball-Profi vu Legia bleift an den nächste Méint nach zu Warschau an hie feelt der Nationalekipp an der EM-Quali.

RTL-Informatiounen no ass de Chris Philipps um Knéi operéiert ginn a fält elo e puer Wochen aus.Duerch dës Blessur bleift de Spiller vu Legia an den nächste Méint emol nach zu Warschau. Et war jo an der Wanterpaus driwwer spekuléiert ginn, ob de 24 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller de polneschen Dubleegewënner géif verloossen. Donieft fält de Philipps domat elo aus fir déi zwee Matcher a ronn 5 Wochen an der Europameeschterschaftsqualifikatioun heiheem géint Litauen a géint d’Ukrain.