© afp

Schonns um Freideg gouf uechter déi europäesch Ligae Futtball gebueden, ënner anerem vun de Bayern an der Juve.

La Liga

D'Rojiblancos vum Trainer Diego Simeone haten nawell Krämpes, fir géint den Underdog vu Vallecano an de Match ze kommen. An der éischter Hallschecht konnte Griezmann a Co. net den Deckel op de Match maachen an et huet bis an den zweeten Duerchgang gedauert, bis d'Favoritten de Match entscheede konnten.Et war de franséische Weltmeeschter Griezmann, dee seng Faarwen an der 74. Spillminutt mat engem ofgefälschte Schoss a Féierung brénge konnt a soumat d'Partie entscheet huet.Um 18 Auer 30 ugepaff.Um 20:45 ugepaff.

FA Cup - Aachtelsfinallen

Den FC Millwall konnt sech auswäerts bei Wimbledon AFC mat 1:0 behaapten. De Gol fir déi Blowäiss huet de Murray Wallace direkt an der 5. Spillminutt geschoss an de Match soumat entscheet.Um 18 Auer 30 ugepaff.

Ligue 1

Um 17 Auer ugepaff.Um 20 Auer ugepaff.Um 20 Auer ugepaff.

Serie A

Um 18 Auer ugepaff.Um 20 Auer 30 ugepaff.