© afp

Nodeems d'Bayern sech eden Owend scho mat 3:2 auswäerts zu Augsburg knapp behaapte konnten, stoungen umMëtteg véier weider Partien um Programm. An der Owespartie ass et den Duell tëscht den Herthaner a Werder Bremen.

Schalke - Freiburg 0:0

Schalke war an der Veltnis-Arena ënner Drock an huet géint d'Freiburger misse wannen. Déi éischt 20 Minutte waren awer roueg bliwwe a keng Ekipp konnt sech offensiv bedeitend an d'Zeen setzen. D'Breisgauer hu virun allem op Konter gelauert a Schalke huet de Ball lafe gelooss. Kuerz virum Téi hunn déi 60.000 Zuschauer den Otem ugehalen, dat, wéi de Serdar mat dem gestreckte Fouss eragerutscht ass a säi Freiburger Géigespiller uerg getraff huet. Rout Kaart war d'Folleg a vun deem Ament hunn, hunn d'Knappe misse mat 10 Mann weiderspillen. Mat dem 0:0 goung et an d'Paus.Spannend, awer ouni Goler goung et am zweeten Duerchgang weider. Schalke hat Krämpes, fir sech an Ënnerzuel offensiv Méiglechkeeten erauszespillen. Freiburg dogéint war mat deem enge Punkt op Schalke wuel zefridden an huet näischt forcéiert. Ronn 10 Minutte virun Enn krut S04 een Eelefter zougesprach, deen de Video-Arbitter awer annuléiert huet. Um Enn steet op béide Säiten eng Null, woumat d'Ekipp aus dem Breisgau ee Punkt virun de Schalker bleift.

Hoffenheim - Hannover 3:0

Hoffenheim huet mat 100 km/h ugefaangen a konnt direkt an der 5. Minutt duerch de Joelinton mat 1:0 a Féierung goen. Just 10 Minutte méi spéit krut d'TSG ee Fräistouss aus geféierlecher Distanz zougesprach. Den Demirbay huet sech dëser Aufgab ugeholl an an der Mëtt de Belfoldil fonnt, dee mat e bësse Chance de Ball mam Réck an de Gol setze konnt. Duerno goung et mat weider Méiglechkeeten op béide Säite weider, ouni datt awer ee markéiere konnt. 2:0 fir d'Haushären no der éischter Hallschecht.Weider schwéier hat et de Gaascht aus Hannover och am zweeten Duerchgang. Hoffenheim huet just nach dat Néidegst gemaach a konnt 10 Minutte viru Schluss de Score duerch den Demirbay op 3:0 eropsetzen. Mat dësem däitleche Resultat vun 3:0 ass de Match an der PreZeroArena op een Enn gaangen.

Stuttgart - Leipzig 1:3

Ee montere Match kruten d'Spectateuren an der Mercedes-Benz Arena zu Stuttgart gebueden. D'Gäscht aus Leipzig si viru frieme Public fréi an der 6. Minutt duerch de Poulsen mat 1:0 a Féierung gaangen. Ma knapp 10 Minutte méi spéit huet sech de Video-Arbitter ageschalt a Stuttgart een Eelefter zougesprach. Den Zuber huet sech där Saach ugeholl a souverän op 1:1 verwandelt. Duerno goung et weider hin an hier, ouni datt eng Ekipp awer nach markéiere konnt - 1:1 no 45 Minutten.Nom Téi huet de Match e bësse geschleeft, ier no der Stonn Leipzig erëm méi fir d'Spill gemaach huet. Esou konnte si sech ëmmer nees Chancen erausspillen an hu schliisslech an der 68. Spillminutt duerch de Sabitzer op 2:1 erhéicht. D'Virentscheedung ass dunn an der 74. gefall, wéi de Poulsen säin zweete perséinleche Gol fir dës Partie geschoss huet.Stuttgart huet net schlecht gespillt, hat eng Rei Méiglechkeeten, ma um Enn steet awer eng weider Defaite fir dem Trainer Weinzierl seng Formatioun do.

Wolfsburg - Mainz 3:0

Nodeems de Lëtzebuerger Leandro Barreiro leschte Spilldag iwwer déi 90 Spillminutten um Terrain stoung, war dat jonkt Nowuesstalent e Samschdeg net am Mainzer Kader. D'Lokalekipp hat an der Partie e Samschdeg ee blëtzséiere Gol geschoss an ass well an der 4. Spillminutt mat 1:0 duerch den Arnold a Féierung gaangen. Weider Goler goufen et net, esou ass et mat dem 1:0 fir d'Wölfe op den Téi gaangen.Mainz war no dem 1:0-Réckstand och am zweeten Duerchgang net richteg um Terrain an huet an der 69. Spillminutt een Eelefter géint sech kritt. Den Hollänner Weghorst huet d'Féierung vum VFL op 2:0 an d'Luucht gesat a Mainz hat et schwéier, nees an de Match ze kommen. Wéi de Knoche dunn an der 76. Minutt op 3:0 markéiere konnt, war et dat fir d'Rheinhessen. Domat ass et déi zweeten däitlech Defaite fir d'Mainzer bannent zwee Spilldeeg.

Hertha - Bremen

Um 18 Auer 30 ugepaff.