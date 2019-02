© pressphoto (Archiv)

© afp

Op 1 Sekonn a 35 Honnertstel Réckstand ass dem Mathieu Osch esou just net déi direkt Qualifikatioun fir d'Finall e Sonndeg gegléckt. Ma mat senger ganz zolitter Performance vum Samschdeg stinn d'Chancen awer ganz gutt, fir awer nach de Sprong an d'Haaptcourse e Sonndeg ze packen - dat entscheet sech eréischt am Laf vum Samschdeg Owend.Iwwerdeems konnt sech de Carl Jonsson bei dena sengem Heemechtsland zu Are a Schweden duerchsetzen. Op déi zweet Plaz koum den Anton Tremmel, dem Däitsche säi Réckstand louch op 1 Sekonn an 73 Honnertstel. Déi drëtte Plaz goung un den Hollänner Max Van Rossum, hien hat ee Réckstand vun 1 Sekonn an 82 Honnertstel op de Jonsson.Bei denkonnt sech d'Mikaela Shiffrin fir déi véierte Kéier noeneen d'Kroun vum Slalom undoen. Domat huet si der Lokalmatadorin Anna Swenn Larson déi éischt Plaz um Podium virum eegene Public verhënnert. Um Enn hat d'Schwedin ee Réckstand vun 58 Honnertstel op d'US-Amerikanerin. Déi drëtt Plaz um Träpplek war fir d'Slowakin Petra Vlhowa op 1 Sekonn an 3 Honnertstel.