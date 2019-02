© pressphoto (Archiv)

Dobäi huet déi Lëtzebuerger Leeferin esou just hiren nationalen indoor Rekord vun 2 Minutte 4 Sekonnen an 32 Honnertstel net geknackt. E Samschdeg Mëtteg konnt d'Lëtzebuergerin awer eng gutt Leeschtung bidden - de Chrono ass no den 800 Meter op 2 Minutte 4 Sekonnen an 72 Honnertstel stoe bliwwen.Och d'war am Ausland am Asaz. Déi jonk Leeferin konnt sech zu Leipzig bei den däitschen Halen-Meeschterschafte mat der Zäit vun 2 Minutten 12 Sekonnen a 47 Honnertstel fir d'Finall e Sonndeg qualifizéieren.