Fir den Jordan Neves ass et beim K1-Premier-League zu Dubai net esou gutt gelaf. Hie gouf an der 1. Ronn eliminéiert an huet de Repêchage verpasst.

© Facebook / Kimberly Nelting

Beim K1-Premier-League zu Dubai, engem vun deenen héchste Karate-Tournoien op der Welt, ass d’Kimberly Nelting an der Kategorie bis 61 Kilogramm op déi staark 7. Plaz komm. Fir d'Lëtzebuergerin war et eréischt den zweeten Optrëtt bei de Senioren op dësem Niveau.

D'Kimberly Nelting hat zu Dubai eng schwéier Auslousung erwëscht. No der klorer 4:1-Victoire géint d'Schwedin Emma Aronen an der éischter Ronn huet duerno d'Weltmeeschterin Gwendoline Philippe gewaart. Hei huet d'Lëtzebuergerin mat 0:4 de Kierzere gezunn. D'Franséisin war zu Dubai nach emol méi staark wéi zu Paräis an esou ass si ouni Problemer an d'Finall komm. Dëst war gutt fir d'Kimberly Nelting, well si ass doduerch an de Repêchage komm. Hei gouf et an der 4. Ronn eng 0:4-Defaite géint d'Chilenin Carolina Videla Toro. Domadder huet d'Kimberly Nelting de Sprong an de Kampf ëm déi 3. Plaz verpasst a kënnt um Enn op déi staark 7. Plaz.

Fir den Jordan Neves ass et dës Kéier net esou gutt gelaf. De Lëtzebuerger ass an der Kategorie bis 67 Kilogramm an der éischter Ronn eliminéiert ginn a koum net an de Repêchage.



D'Kimberly Nelting an den Jordan Neves hunn zu Dubai eng weider Kéier missen iwwert hire Club ugemellt ginn, well d'Lëtzebuerger Karate-Federatioun si net fir dësen Tournoi umelle wollt. Et däerf ee gespaant sinn, ob d'Federatioun béid Karatekae fir d'EM am Mäerz wäert selektionéieren. D'Resultater hunn an de leschte Wochen op alle Fall gestëmmt.