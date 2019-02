Keng Chance hat e Sonndeg de Matthieu Osch am WM-Slalom zu Are a Schweden. No der 1. Manche läit de Marcel Hirscher kloer a Féierung.

© pressphoto (Archiv)

No 35 Sekonne war d'Slalom-Course fir de Matthieu Osch e Sonndeg bei der Weltmeeschterschaft zu Are a Schweden eriwwer. De Lëtzebuerger ass am 1. Duerchgang ausgefall an domadder ass d'WM fir de Lëtzebuerger eriwwer.No der 1. Manche läit den Éisträicher Marcel Hirscher kloer a Féierung. Hien huet e Virsprong vu 56 Honnertstel op de Fransous Alexis Pinturault. Mat engem Retard vun 1,22 Sekonnen läit den Éisträicher Marco Schwarz op der drëtter Plaz.