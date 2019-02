X

© Val Wagner

Donieft war et och déi éischt Participatioun beim Global Girls Game, dat all Joer vun der internationaler Äishockey-Federatioun organiséiert gëtt. Hei geet et dorëmmer, datt wärend 24 Stonnen iergendwou op der Welt vun Neiséiland bis Asien a vun Europa bis d'USA een Dammen-Äishockey-Match gespillt gëtt.Nach steet d'Lëtzebuerger Dammenekipp beim Tornado ganz am Ufank, ma den Interessi ass grouss. Trainéiert gëtt d'Ekipp vum Christophe Hernandez.