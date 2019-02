Liichtathletin Vera Hoffmann am Portrait (17.02.2019) De Sport ass net méi aus dem Liewe vun der 22 Joer jonker Dikrecherin ewech ze denken.

De Weekend war d'Vera Hoffmann beim däitsche Championnat an der Hal um Depart. D'Leeferin vun Dikrech konnt sech fir d'Finall iwwer 800 Meter e Sonndeg qualifizéieren. Hei ass dem Vera Hoffmann eng gutt Course gelongen. Mat enger Zäit vun 2 Minutten 8 Sekonnen a 65 Honnertstel ass si eng nei Saison-Beschtleeschtung gelaf an ass op déi 5. Plaz komm. Gewonnen huet d'Katharina Trost an enger Zäit vun 2 Minutte 5 Sekonnen a 16 Honnertstel.



E Portrait vun der Leeferin



D’Lafen ass dem Vera Hoffmann hir grouss Passioun. De Sport ass net méi aus dem Liewe vun der 22 Joer jonker Dikrecherin ewech ze denken. Eng Léift déi d’Vera Hoffmann iwwert hir Mamm vermëttelt krut.

D’Vera Hoffmann ass beim Celtic grouss ginn an trainéiert zanter dem Lycée mam Maria Paczos. Dem Vera Hoffmann hir sportlech Evolutioun war konstant positiv. An de leschte 4 Joer huet d’Vera Hoffmann hir Beschtzäit iwwert 1500 Meter ëm 30 Sekonne verbessert. Gréisste Succès war déi 8. Plaz bei der U23-EM 2017. Virun 2 Wochen huet sech d’Vera Hoffmann mat enger zweeter Plaz hannert dem Charline Mathias iwwer 1500 Meter fir d’Indoor-EM zu Glasgow qualifizéiert. E grousst Zil bleift awer nach an dat sinn d'Olympesch Spiller.

Den neie Qualifikatiounssystem vun der internationaler Liichtathletikfederatioun mécht eng Qualifikatioun fir Tokyo 2020 immens schwéier. Mee d’Vera Hoffmann gëtt alles, fir hiert Zil ze packen. Och wa sech d'Mëttelstreckeleeferin bewosst decidéiert huet, nieft dem Sport nach zu Köln ze studéieren. Hei ka si hire Studium an d'Lafen gutt kombinéieren.



Trainéiere mécht d’Vera Hoffmann während der Uniszäit beim ASV Köln an zu Lëtzebuerg am Trainingsgrupp vum Maria Paczos. Mat dobäi nieft zum Beispill dem Lena Kieffer och dem Vera Hoffmann hire Frënd, de Bob Bertemes. De Leefer wuel gemierkt.

D’Vera Hoffmann an de Bob Bertemes deelen hiert d’Liewen an hir Passioun. Déi zwee halen zesummen a puche sech all Dag fir de Maximum aus sech erauszehuelen. Fir d’Vera Hoffmann ass hire Frënd e wichtege Faktor, och an hirer sportlecher Karriär.





D’Vera Hoffmann weess wat si wëll. Am Privatliewen, op der Uni an och am Sport. Hiert Liewen ass strukturéiert an natierlech zu engem groussen Deel op de Sport ausgeriicht.

D’Vera Hoffmann hofft hir Beschtleeschtungen iwwer 800 Meter a virun allem hir 4 Minutten 14 Sekonnen an 41 Honnertstel iwwer 1500 Meter an noer Zukunft ze verbesseren. Mee schwätzt absolut näischt dogéint.