An der Coque stoungen um Sonndeg d'Finallen am Eenzel an am Dubbel um Programm. De Christian Kill ka säin éischten Titel feieren, D'Sarah de Nutte de 7.

Eenzel



Bei den Hären ass et an der Finall zu enger Iwwerraschung komm. De Christian Kill ka sech mat 4:1 géint de Luka Mladenovic duerchsetzen a sou säin éischte Championstitel feieren.An der Halleffinall tëscht dem Christian Kill an dem Eric Glod war et zu engem laange Match komm. No 7 Sätz konnt sech zum Schluss awer de Christian Kill mat 22:20 am leschte Saz behaapten. An der zweeter Halleffinall konnt sech de Luka Mladenovic mat 4:2 duerchsetzen.Bei den Dammen huet sech d'Sarah de Nutte an der Finall kloer mat 4:0 géint d'Tessy Gonderinger duerchgesat an ass domat fir déi 7. kéier hannerteneen Lëtzebuerger Champion.An den Halleffinallen war et virdrun och zu klore Resultater komm. D'Tessy Gonderinger hat mat 4:1 Egle Tamasauskaite gewonnen an d'Sarah de Nutte huet mat engem 4:0 géint d'Lena Grein seng Stäerkt gewisen.

Dubbel

Bei den Dammen geet den Titel un d'Sarah de Nutte an d'Tessy Gonderinger. Si gewannen d'Finall mat 3:1 géint d'Titelverdeedegerinne Carole Hartmann an Egle Tamasauskaite a feiere soumat den 9. Titel an de leschten 10 Joer.Bei den Häre konnte sech an der Finall de Luka Mladenovic an den Eric Thillen duerchsetzen. Dobäi louche si an der Finall géint den Traian Ciociu an den Arlindo de Sousa mat 0:2 zréck.An der Finall vum Dubbel-Mixte wannen d'Sarah de Nutte an de Luka Mladenovic mat 3:2 géint d'Martine Simon an den Eric Glod.