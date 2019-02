E Sonndeg stoung an der Coupe de Luxembourg de leschte Match an der Aachtelsinall um Programm.

Wéinst dem ville Reen an Iwwerschwemmungen war de Match tëscht Millebaach a Biissen am Dezember ofgesot ginn. Um Sonndeg ass dësen zu Millebaach nogeholl ginn.D'Lokalekipp konnt sech do mat 1:0 duerchsetzen a spillt domat an der Véierelsfinall géint de Progrès vun Nidderkuer.