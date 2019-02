Den nächste Weekend elo ass an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball d'Wanterpaus definitiv eriwwer.

Sport: Am meeschte gelies

© Val Wagner (Archiv)

Direkt eng Handvoll Veräiner hunn d'Ambitioun, den Tabelleleader Jeunesse vum aktuellen Troun ze stoussen. No den 13. éischte Spilldeeg stinn déi Schwaarz-Wäiss nämlech an der BGL Ligue e bëssen iwwerraschend op der éischter Plaz.





Reprise vun der BGL Ligue/Reportage Franky Hippert



Den Trainer vun der Jeunesse, de Marc Thomé weess awer och, datt an den nächste Wochen den Drock vu verschiddenen Ekippen héichgehale gi wäert. Virun allem dierften Diddeleng an Nidderkuer elo opdréinen. E bësse gleeft ee jo dann awer un den éischte Championstitel op der Grenz zanter 2010.

Tëscht dem Éischte Jeunesse an dem 4. Nidderkuer si just 4 Punkten Ecart. Dat kann natierlech séier schmëlzen an op eemol wär d'Jeunesse vum Podium erof. Den Trainer vun deene Schwaarz-Wäissen, de Marc Thomé ass der Meenung, dass d'Mindestzil Europa wier.

Ee groussen Handicap gëtt et awer fir de Lëtzebuerger Rekordchampion. Den Toni Luisi, beschte Mann an der Hironn vun der Jeunesse, huet sech elo an der Preparatioun esou schwéier blesséiert, datt hien déi nächst 9 Méint ausfält. Mam Adrien Portier ass awer nees en ale Bekannten op d'Grenz zeréckkomm.

Lo e Samschdeg gëtt et fir d'Reprise awer den Duell vun den Extremen. De Leader spillt beim Tabelleleschte Rëmeleng.

Bis op déi schwéier Blessur vum Toni Luisi, ass de Marc Thomé awer ganz zefridde gewiescht mat der Preparatioun an de leschte Wochen.

A fir den Tabelleleader Jeunesse geet et wéi gesot e Samschdeg lass beim Tabelleleschte Rëmeleng. Déi aner 6 Partië sinn e Sonndeg um 16 Auer.