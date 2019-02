© pressphoto Archiv

De 24 Joer ale Profi vum polneschen Doublé-Gewënner Legia Warschau fält also domat och fir d'Rendez-vousen am Mäerz an der Europameeschterschaftsqualifikatioun mat der FLF-Formatioun aus.





Chris Philipps no OP/Reportage Franky Hippert



Den Agrëff ass de leschten Donneschdeg zu Warschau gemaach ginn. De Chris Philipps betount, dass den Ament emol vill Rou ugesot ass.

An den nächste Woche gëllt et elo fir den defensive Mëttelfeldspiller, emol nees richteg op d'Been ze kommen. Deemnächst géing ee mam Kiné vum Club ufänken, nees um Opbau ze schaffen.

An der Wanterpaus war jo driwwer spekuléiert ginn, ob den 51-fachen Nationalspiller eventuell Legia géif verloossen, well säi Clubtrainer Ricardo Sa Pinto net onbedéngt op de Lëtzebuerger setzt. Kloer ass awer elo, datt de Philipps emol nach déi nächst Méint zu Warschau bleift.

Kloer ass awer och, datt de fréiere Profi vum FC Metz am Mäerz nach net fit ass, fir mat de Roude Léiwe géint Litauen an d'Ukrain unzetrieden. Beim Auswäertsmatch am Juni, bei deenen zwou Natioune kéint et dann awer de Retour sinn.

Ob et fir de Spiller, dee bei Harel-Ischpelt ugefaangen huet mat Futtball spille fir d'nächst Saison eng Ännerung op Klubniveau gëtt, wäert sech dann och wuel no deem Rendez-vous am Juni an der Europameeschterschaftsqualifikatioun decidéieren.