Pünktlech zum Optakt vun der neier Saison huet Alfa Romeo hiren neien Auto presentéiert, dee si vu Sauber iwwerholl hunn. Nieft dem Antonio Giovinazzi setzt en Ex-Weltmeschter um Steier an zwar den 39 Joer ale Finn Kimi Raikkönen."Deen éischten Dag ass ëmmer spannend. Neien Auto, spieren, wéi e sech ufillt an ech si jo och an engem neien Team, also muss ee sech bëssen ëmgewinnen. Mee et ass elo näischt Anormales.", esou de Kimi Räikkönen.De Start an déi nei Saison huet de Raikkönen sech bestëmmt besser virgestallt. Schonn an der éischter Ronn huet hie sech gedréit a koum aus eegener Kraaft net méi eraus.Bei Mercedes ass alles beim alen. Do setze weiderhin de Valtteri Bottas an de Weltmeeschter Lewis Hamilton am Cockpit.Hire Konkurrent Ferrari geet mat groussen Hoffnungen an déi nei Saison. Den neien Teamchef Mattia Binotto wëll mam SF90, zanter 2008 nees e WM-Titel op Maranello huelen. Dat huet de Sebastien Vettel direkt ënnerstrach, deen och direkt de Séierste war.Och bei Renault gëtt et e Fuererwiessel. Mam Nico Hülkenberg zesumme geet den Daniel Ricciardo fir déi franséisch Autosmark un den Depart."Zil ass et, Weltmeeschter ze ginn. Dat ass de Grond, wisou ech fueren. Ech gleewen u mech a weess, wat ech kann a mat Renault wëll ech dat erreechen. Dat ass eist Zil an dofir sinn ech hei."D'Ekippe kënnen nach bis den Donneschden um Circuit fueren. Den zweeten Test ass tëscht dem 26. Februar an dem 1. Mäerz virgesinn, also zwou Woche virum éischte Grand Prix an Australien.