Iranesch Fans vun der Bundesliga konnten de Match FC Bayern München géint FC Augsburg net gesinn, obwuel de Match fir e Freideg den Owend um Programm stoung, mellt nzz.ch. De Problem war d'Besetzung vum Onparteieschen. D'Bibiana Steinhaus, eenzeger weiblech Arbittesch an der Bundesliga, war op de Match gesat. Hei ass si mat oppenen Hoer an enger kuerzer Box opgelaf. Eppes, wat mat Iran net geet.Hei musse sech Fraen un d'Kleederuerdnung halen: Been oder Äerm weisen geet net an och d'Hoer musse bedeckt sinn. Grond genuch, fir déi zoustänneg vun der Staatstëlee "Irib", fir de Match aus dem Programm ze huelen.Zanter 2017 päift déi 39 Joer al Polizistin Matcher an der héchster Spillklass an Däitschland. Esou war et och net déi éischte Kéier, datt et dowéinst Problemer an der iranescher Tëlee ginn. Am Mee 2018 hat d'Steinhaus Köln géint Bayern gepaff. Dëse Match gouf wuel am Iran iwwerdroen, awer mat 30 Sekonne Retard. Esou datt de Regisseur vun Irib Zäit hat, fir, wann d'Steinhaus vun No gewise gouf, dëst d'Bild duerch e Bild vun Zuschauer op der Tribün z'ersetzen.Nieft der weiblecher Onparteiescher gouf och Manchester United am Iran zenséiert. Hire Logo mam Däiwel drop ass am Iran verbueden, dowéinst gëtt hei bei de Matcher deen ale Logo aus de 1970er Jore gewisen. E Problem mam Logo huet och AS Roum, well een hei d'Zitze vum Wollef gesäit, deen dem Romolus an dem Remus ze drénke gëtt.