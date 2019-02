Cresta Run zu St. Moritz: Eng méi rabiat Course am Schnéi (18.02.2019) E Samschdeg war zu St. Moritz eng méi lass. Déi eelsten Tobogan-Course op der Welt, de Cresta Run, gouf hei ofgehalenen.

Eng Course vun 1,2 Kilometer mat Vitesse bis zu 120 Kilometer an der Stonn. Ganzer 21 Leit hunn dëst Joer deelgeholl an déi wollten all de Champion, den Nico Juelich aus der Schwäiz, erausfuerderen.

D'Course gehéiert zu den Highlights zu Sankt Moritz a gëtt als "Hardcore Amateur Sport" bezeechent. Am Verglach zu de Bob-Bunnen ass dësen Track Handaarbecht, esou goufen hei weder Bëtong, nach Holz an d'Strukture mat agebaut. Héichtenënnerscheed vum Depart bis zur Arrivée sinn 160 Meter. Déi säitlech Kanten hu scho ville Sportler d'Course net onbedéngt vereinfacht.