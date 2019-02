E Méindeg gouf et an der Bundesliga nach ee Match vum 22. Spilldag, am FA Cup een Toppmatch an a Frankräich war d'Ekipp vum Laurent Jans am Asaz.

Däitschland - Bundesliga

No der Néierlag am DFB-Pokal, der Néierlag an der Champions League an den zwee Remisen an der Bundesliga, wollt de BVB um 22. Spilldag nees zeréck an d'Erfollegsspur fannen. Mat Nürnberg ware si dann e Méindeg den Owend beim Tabelleleschten op Besuch.De BVB hat zu Nürnberg ganz vill Ballbesëtz an den éischte Minutte vum Match, mee déi éischt richteg Golchance war fir de Club mat engem Kappball vum Behrens an der 28. Minutt.Duerno war et eng ganz Partie Chancen hannereneen fir de Mario Götze, deen an der 45 Minutt den 0:1 um Kapp hat. De Golkipp vum Club, Mathenia, huet e Gol vun Dortmund verhënnert. Nürnberg stoung virun der Paus ganz déif.An den zweete 45 Minutten dominéiert Dortmund, mee no ville Golchancen, fir d'lescht an der 86. Minutt duerch ee Schoss vum Alcacer, blouf et um Enn awer bei engem fir de BVB enttäuschenden drëtte Remis hannereneen. 0:0. De Virsprong op Bayern München schmëlzt weider.

England - FA Cup

An der Aachtelsfinall vum FA Cup koum et e Méindeg den Owend zu engem richtege Spëtzematch tëscht dem FC Chelsea a Manchester United.No 45 Minutten huet Manchester United verdéngt de Lead mat 2 Goler, den éischten an der 31. Minutt mat engem Kappball vum Herrera an den zweeten an der 45. Minutt duerch ee Kappball vum Pogba.Chelsea hat ausser vill Ballbesëtz näischt entgéintzesetzen, och net an der 2. Halschent. Um Enn geheit Man U Chelsea aus der Competitioun mat 2:0.

Frankräich - Ligue 2

Vun de leschte 5 Matcher am Championnat konnt den Tabelleleader FC Mëtz nëmmen ee gewannen, wat dozou gefouert huet, dass Stade Brest opschléisse konnt. Mat enger Victoire géint den 18. AS Béziers wollt een an der Tabell nees op 3 Punkten dovunzéien.De Laurent Jans war net am Spill géint Béziers, wou an der 61. Minutt den 1:0 vum Niane geschoss gouf. Metz zéit also nees op 3 Zieler erfort.