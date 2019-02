An der Formel 1 ginn et net nëmmen Ännerunge bei den Equipagen an de verschiddenen Ecurien, ma och technesch huet munches fir 2019 geännert.

Et ass nees esou wäit, d’Formel 1 Autoe fir d’Saison 2019 gi bei der éischter Sessioun vun de Wantertester vum 18. bis den 21. Februar zu Montmelo, knapp 40 Kilometer nërdlech vu Barcelona op Häerz an Niere getest. Eise Reporter Jeannot Boesen war mat dobäi a liwwert ons Andréck a Resultater vum éischte Rollout dëst Joer.





Technescht Reglement

Et goufen eng ganz Rei technesch Ännerungen am Beräich vun der Aerodynamik, spréch Front- an Heckspoiler gemaach, déi et sollen erlaben, dass wärend engem Grand Prix méi kann iwwerholl ginn. An anere Wierder, wëll een domadder d’Course méi spannend maachen. Sou ass zum Beispill de Frontspoiler vun 1800 op 2000mm an den Heckspoiler vun 950 op 1050mm verbreet ginn. Ausserdeem sinn di sougenannte Winglets un der Bremslüftung verbueden. D’Limitt vum Bensinsverbrauch (110 kg) ass, genau esou wéi d’Mindestgewicht (743 kg) vum Auto an d’Luucht gehuewe ginn, fir dass d’Piloten och richteg kënne Gas ginn.









Sécherheet a Pneuen

Fir d’Sécherheet vun de Piloten ze erhéijen, goufen nei Händchen erfonnt, déi de Bols an d’Sauerstoffsättegung moossen an un de Kommandostand schécken, fir dass een de Gesondheetszoustand vun all Pilot kann iwwerwaachen. Nei Helmer ginn och dëst Joer benotzt an d’Mindestgewiicht vun all Fuerer ass mat der Kombi, Helm a Sëtz op 80 Kilogramm festgeluecht ginn. Et gëtt och eng nei Onboard-Kamera déi an den Halo, de Carbon-Bigel iwwer dem Cockpit, agebaut gëtt, fir dass de Fernseh-Zuschauer nach besser soll d’Gefill kréie selwer am Auto ze sëtzen. Pirelli baut nëmmen nach 5 verschidde Pneuen, vun deene bei all Grand Prix 3 Mëschungen duerfen ausgewielt ginn.



© Jeannot Boesen / RTL.lu





D’Equipagen

An der Iwwersiicht vun den Teams stelle mer fest, dass Mercedes an Haas mat de selwechte Piloten untriede wéi 2018, an dass Toro Rosso, McLaren a Williams mat jeweils zwee neie Piloten untrieden. D’Ekipp vu Red Bull setzt dëst Joer mat Honda als Partner op en neie Motor. An di Schwäizer Écurie Sauber gouf ëmgedeeft an Alfa Romeo Racing.

Dat heescht bei deene Sëlwer-Groe mam Stär ass de Weltmeeschter Lewis Hamilton an de Finn Valteri Bottas am Asaz, beim Rich Energy Haas F1 Team de Kevin Magnussen an de Romain Grosjean.



© Jeannot Boesen / RTL.lu



De Kimi Räikkönen, dee bei Alfa Romeo nieft dem F2-Pilot Antonio Giovanazzi fiert, ass bei Ferrari ersat ginn duerch de Monegass Charles Leclerc, dee sech extrem freet op eng Zesummenaarbecht mam Sebastian Vettel.

© Jeannot Boesen / RTL.lu

Bei Red Bull ass an der Plaz vum Daniel Ricciardo, deen nieft dem Niko Hülkenberg bei Renault fiert, de Pierre Gasly dëst Joer Co-Equipier vum Max Verstappen.

Bei Toro Rosso fiert nieft dem F2-Pilot Alexander Albon nees eng Kéier de Russ Daniil Kwjat, deen do schonn 2014, 2016 an 2017 gefuer ass.

McLaren setzt op de Spuenier Carlos Sainz Jr. an de Lando Norris, sengersäits och aus der Formel 2.



De Sergio Perez huet am Sport Pesa Racing Team de Kanadier Lance Stroll, deem säi Papp de fréiere Force India Rennstall opkaf huet, en neie Co-Equipier.



Da bleift nach den Traditiouns Rennstall Williams, déi mam jonken F2-Meeschter George Russell a mam Robert Kubica eng ganz interessant Kombinatioun ze bidden hunn. De Robert Kubica hat e schroe Rallye-Accident am Februar 2011 a feiert elo säi Comeback.





Resultater vum 18. Februar

Bei bis zu 16 Grad Celsius war den éischten Dag ganz frëndlech an ouni gréisser Problemer iwwer d‘Bühn gaangen. E klengen Dréier vum Räikkönen a Grosjean hunn d'Quote vun den Accidenter kleng gehalen. Ausser Williams, déi aus technesche Grënn net ugetruede sinn, waren d'Autoen all op der Streck. Am fläissegste war de Sebastien Vettel op sengem Ferrari. Hien huet iwwer 150 Ronnen ofgespullt an huet och dee ganzen Dag dominéiert.



© Jeannot Boesen / RTL.lu

1.- Vettel / Ferrari 1:18.161

2.- Sainz / McLaren 1:18.558

3.- Grosjean / Haas 1:19.159

4.- Verstappen / Red Bull 1:19.426

5.- Räikkönen / Alfa Romeo 1:19.462

6.- Kvyat / Toro Rosso 1:19.464

7.- Perez / SportPesa 1:19.944

8.- Bottas / Mercedes 1:20.127

9.- Hamilton / Mercedes 1:20.135

10.- Hülkenberg / Renault 1:20.980

11.- Ricciardo / Renault 1:20.983