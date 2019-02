© Opel Motorsport

D'Karriär vum 20 Joer jonke Grégoire Munster kritt ëmmer méi eng international Nues. Zejoert ass de gebiertege Lëtzebuerger mat enger Lëtzebuerger Lizenz och am Kader vum Lëtzebuerger Rallye-Championnat ugetrueden an ass hei hannert dem Yann Munhowen an dem Steve Fernandes direkt op eng exzellent 3. Plaz komm.



Hie war awer och soss nach immens vill ënnerwee... hien ass am belsche Championnat ugetrueden op engem Opel Adam R2 a konnt sech do den Titel vum Junior-Champion sécheren, dëst virun Dilley a Brüls.





Domat awer net genuch. En ass och nach am däitschen ADAC Rallye Cup un den Depart gaangen, wou all d'Pilote mat engem identeschen Opel Adam Cup géintenee gefuer sinn. Hei ass et um Enn de Vizetitel ginn.



2018 war deemno schonn eng immens erfollegräich Saison fir de Grégoire Munster.



Och d'Preparatiounen op 2019 ware schonn immens villverspriechend. Am Dezember 2018 ass hien de Rallye National Hivernal du Dévoluy op engem Skoda Fabia R5 gefuer, dëst als Test fir de Rallye Monte-Carlo am Januar 2019. Et war eréischt säin 2. Rallye um R5, nodeems en beim Rallye Lëtzebuerg am Juli 2018 eng éischte Kéier mat deem Auto gefuer war.

© Ketty a Rom Hankes / RTL

Hie konnt de Rallye Hivernal du Dévoluy dann och gewanne kënnen. Beim Rallye Monte-Carlo, dem Optakt vun der Rallye-Weltmeeschterschaft ass dunn net sou gutt op en Enn gaangen. E konnt zwar e puer ganz gutt Zäite fueren, ma op der 11. Special hat en dunn awer eng Sortie de route an de Rallye war gelaf.

De Skoda Fabia R5 um Ralle Monte-Carlo

No enger kuerzer Zäit vun Analys a Reflektioun gouf dunn am Haus Munster decidéiert, nach 3 weider Leef vun der Rallye-WM fueren ze wëllen. Als 3 méiglech Rallye goufen ausgewielt: Tour de Corse, Rallye Deutschland a Rallye Catalunya.