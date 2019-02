© AFP

FC Liverpool - Bayern München (0:0)

Et war e bëssen en oftaaschten an den éischten 10 Minutten, ma dono huet ee gesinn, wat een an der éischter Hallschent z'erwaarden huet. No 12 Minutten eng éischt Chance fir Liverpool, dono direkt am Géigenzuch eng fir d'Bayern. Laang war et och Ausgeglach am Match ma grad wat d'Hallschent méi laang gaangen ass, huet sech Liverpool méi Chancen erausgespillt, dorënner e Fallrückzieher vum Mané an e Schoss laanscht de Gol vum Matip. Grad déi lescht 15 Minutten huet Liverpool séier no Vir gespillt an ass déi eng oder aner Kéier ganz geféierlech virum Gol vum Neuer opgetaucht. Et war dann d'Präzisioun, déi de Spiller vu Liverpool gefeelt huet. Wann de Ball awer op de Gol koum, war den Neuer do. Op der anerer Säit huet awer och den Alisson e puer Mol missten agräifen, fir e Gol vun de Münchener ze verhënneren. Mat engem 0:0 ass eng animéiert éischt Hallschent an d'Paus gaangen.Mat ähnlechem Drock vu Liverpool, wéi déi éischt Hallschent opgehalen huet, ass déi zweet ugaangen, ma och Bayern hat an der 52. Minutt eng gutt Chance, ma de Lewandowski war um Fabinho hänke bliwwen. Ähnlech ass dem Alexander-Arnold ergaangen, deen de Ball am Mëttelfeld erkämpft huet, ma am 16 Meter net laanscht den Hummels koum. De Match ass dunn e bësse verflaacht, ma déi lescht 15 Minutten hat een d'Gefill, datt de Match nees just an der Hallschent vun de Bayern gespillt gouf. Awer genau wéi an der éischter Hallschent si si un der Defense hänke bliwwen oder et huet zum Schluss un der Präzisioun gefeelt, esou datt Liverpool vu kengem vun de Golchance profitéiere konnt. Esou ass et och no 90 Minutte beim 0:0 bliwwen.

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Quasi déi éischt Zeen vum Match no 3 Minutten huet zu enger gieler Kart fir den Aouar vu Lyon gefouert an zu engem Fräistouss vum Messi, deen awer näischt abruecht huet. No 9 Minutten hat Lyon da Pech, well den Ter Stegen konnt en Distanzschoss vum Terrier nach un d'Lat lenken. Déi éischt 20 Minutten haten et wierklech a sech, mat ville Chancen, grad op der Säit vu Barcelona. D'Katalanen haten däitlech méi Ballbesëtz a hu Lyon hannendra gedränkt. Duerch schnell Konteren hunn d'Fransousen dann hiert Gléck probéiert, wat awer dacks net geklappt huet. Kuerz virun der Paus ass de Match de bëssen ofgeflaacht. Eng lescht Chance gouf et dann nach fir Barcelona, ma de Schoss konnt nach ofgefälscht ginn. Wéi och zu Liverpool ass et hei ouni Gol an d'Paus gaangen.Et ass méi roueg an déi zweet Hallschent gestart, déi éischt Chance hat Lyon, ma et koum näischt dobäi eraus. Den Ufank huet, wat d'Chance betrëfft, Lyon gehéiert, ma dono huet Barcelona zeréck an de Match fonnt an hat no 74 Minutten eng Grousschance. De Suarez war awer e bëssen ausgerutscht a konnt déi gutt Flank vum Alba net notzen. Dono huet Barcelona sech nees méi Chancen erausgespillt, ma Messi, Coutinho a Co sinn un der Defense oder dem Lopes am Gol vu Lyon hänke bliwwen. Esou erkämpft sech Lyon doheem en 0:0 géint de groussen FC Barcelona.