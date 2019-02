Wéi d'Juve um Dënschdeg den Owend matgedeelt huet, muss de Sami Khedira wéinst Häerzrhythmus-Problemer behandelt ginn. Wann alles gutt verleeft, da wäert den 31 Joer ale Mëttelfeldspiller an 30 bis 40 Deeg nees an de Kader vum italienesche Rekordchampion zeréckkommen.Um Mëttwoch den Owend spillt Juventus Turin auswäerts géint Atlético Madrid. Dass de Khedira do feelt, ass fir den Trainer Allegri e Problem, ouni awer weider Detailer ze nennen.Dee Match gëtt iwwregens och um 2ten RTL an am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.