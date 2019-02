No Récksprooch mat den Trainer aus der BGL Ligue huet den Nationaltrainer Luc Holtz dat esou decidéiert.

Sport: Am meeschte gelies

© Val Wagner

Organisatoresch wier et schwiereg ginn, well de Weekend virdrun an dono Spilldeeg vum nationale Championnat sinn.

D'Partie tëscht der Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp a Sandhausen aus der 2. Bundesliga war fir de 6. Mäerz geplangt.