Reaktioun Paul Philipp



Vum 25. Mee un dierf nëmmen nach all Veräin aus enger Divisioun 4 Spiller un e Club aus der selwechter Divisioun ausléinen, dovunner awer maximal 2 Spiller un de selwechte Veräin. Temporär Transferten a méi héich oder méi niddreg Divisioune bleiwen weider onbegrenzt méiglech.Dat gëllt fir déi zwou Transfertperiode, Summer a Wanter, an enger Saison. Dat huet e Referendum erginn, deen d'FLF de Veräiner gestallt huet. Domat soll an Zukunft garantéiert ginn, dass méi Fairness an den Championnater garantéiert gëtt.Vun de 725 Votten, déi déi 113 Veräiner an der FLF hunn, waren 82,13 Prozent (593 Stëmmen) fir dës Ännerung an 15,93 Prozent (115 Stëmmen) dogéint. 14 Stëmmen dogéint hu sech enthalen.