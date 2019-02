Direkt eng Handvoll Veräiner hunn d'Ambitioun, den Tabelleleader Jeunesse vum aktuellen Troun ze stoussen. No den 13. éischte Spilldeeg stinn déi Schwaarz-Wäiss nämlech an der BGL Ligue e bëssen iwwerraschend op der éischter Plaz. Tëscht dem Éischte Jeunesse an dem 4. Nidderkuer si just 4 Punkten Ecart. Dat kann natierlech séier schmëlzen an op eemol wär d'Jeunesse vum Podium erof.



Am Keller vun der Tabell steet Rëmeleng, déi de Weekend géint d'Jeunesse spillen, mat 8 Punkten um Wupp. Si hunn ee Punkt Réckstand op Hamm a si véier Punkten hanner Hueschtert, déi op der 12 stinn an esou um Enn vun der Saison missten de Barragematch spillen. Rouspert op Plaz 11 wier zwar gerett, ma si sinn punktgläich mat Hueschtert.

Meeschten Titelen

© Jeunesse Esch

Unzuel Titelen Veräin(er) 28 Jeunesse Esch 14 F91 Diddeleng 11 CA Spora Lëtzebuerg 10 Stade Diddeleng 7 CS Fola Esch 6 Red Boys Déifferdeng, Union Lëtzebuerg, FC Avenir Beggen 5 US Hollerech Bouneweg 3 Progrès Nidderkuer, FC Aris Bouneweg 2 Sporting Club Lëtzebuerg 1 CS Gréiwemaacher, National Schëffleng, Racing Club Lëtzebuerg

Op Plaz 1 steet hei, mat engem risege Virsprong, d'Escher Jeunesse. Ganzer 28 Mol konnt d'Ekipp vun der Grenz Lëtzebuerger Champion am Futtball ginn, dat déi éischte Kéier an der Saison 1920-1921 an déi leschte Kéier am Joer 2010.14 Titele sinn et fir den Fusiounsveräin F91 Diddeleng, déi awer all zanter dem Joer 1999 gesammelt konnte ginn.Den CA Spora Lëtzebuerg konnt 11 Titele gewannen, 10 sinn et der fir Stade Diddeleng a 7 fir d'Fola vun Esch.Ëm den éischten Titel gouf an der Saison 1909/1910 gespillt. Hei konnt sech de Racing Club Lëtzebuerg duerchsetzen. Et war och den eenzegen Titel, deen de Veräin virun der Fusioun konnt gewannen.

Beschte Butteuren zanter der Saison 2008/09

© pressphoto.rtl.lu

Goler

Butteur Ekipp Saison 33 Dave Turpel F91 Diddeleng 2017/18 30 Pierre Piskor FC Déifferdeng 03 2008/09 26 Omar Er Rafik FC Déifferdeng 03 2016/17 25 Julien Jahier RFCU Lëtzebuerg 2015/16 23 Omar Er Rafik FC Déifferdeng 03 2011/12 22 Daniel Huss CS Gréiwemaacher 2009/10 22 Sanel Ibrahimovic Jeunesse Esch 2013/14 21 Edis Osmanovic Wolz 71 2012/13 21 Sanel Ibrahimovic Jeunesse Esch 2014/15 18 Sanel Ibrahimovic Wolz 71 2010/11

An de leschten 10 Joer konnt kee Spiller méi Goler schéissen, wéi den Dave Turpel dat am Joer 2017/18. 33 Mol huet de Stiermer vun Diddeleng de Ball iwwert Linn konnten drécken. D'Plaz 2 geet hei un de Pierre Piskor, dee fir den FCD 03 an der Saison 2008/09 30 Mol konnt markéieren. 2016/17 war et och en Déifferdenger, den Omar Er Rafik hat hei 26 Mol getraff. Déi meeschte Goler an enger Saison huet an der Saison 1956/57 de François "Menn" Muller markéiert. Ganzer 36 Mol huet de Spiller vum CS Gréiwemaacher deemools en eegene Gol konnte feieren.Beschte Chance op d'Kroun vum Top-Butteur huet am Moment de Samir Hadji vun der Fola, dee schonn 12 Goler an den éischten 13 Matcher markéiert huet. 10 Mol huet de Marwane Benamra vum US-Munneref getraff, 9 sinn et der fir den Antonio Luisi vun der Jeunesse.

Hierschtmeeschter a Meeschter zanter der Saison 2008/09

© René Scho

Saison Hierschtmeeschter Champion 2017/2018 F91 Diddeleng F91 Diddeleng 2016/2017 F91 Diddeleng F91 Diddeleng 2015/2016 F91 Diddeleng F91 Diddeleng 2014/2015 CS Fola Esch CS Fola Esch 2013/2014 CS Fola Esch F91 Diddeleng 2012/2013 CS Fola Esch CS Fola Esch 2011/2012 CS Gréiwemaacher F91 Diddeleng 2010/2011 F91 Diddeleng F91 Diddeleng 2009/2010 CS Gréiwemaacher Jeunesse Esch 2008/2009 F91 Diddeleng F91 Diddeleng

No 13 Spilldeeg ass d'Allersronn vun der BGL-Ligue eriwwer. Wien do op der éischter Plaz an der Tabell steet, gëtt als Hierschtmeeschter gefeiert. En Titel, deen engem u sech näischt bréngt. An awer gëtt dacks a gäre gekuckt, wéi déi Ekipp, déi no der Hallschent vun der Saison déi beschten Ausgangspositioun hat, zum Schluss dann ofgeschnidden huet.Ëmmerhin goufen an de leschten 10 Joer 70 Prozent vun de Veräiner, déi och Hierschtmeeschter waren, zum Schluss och Lëtzebuerger Champion. Just der Fola ass et 2013/14 net gelongen a Gréiwemaacher huet et direkt 2 Mol, 2011/12 an 2009/10, net fäerdeg bruecht. Esou missten d'Chance vun der Jeunesse, déi aktuell eng Avance vun 2 Punkten op d'Fola an 3 op Diddeleng hunn, reng statistesch dëst Joer guer net esou schlecht stoen.

Date vun: fussball-lux.lu