© PAU BARRENA / AFP

An déi nächst Ronn vun der Europa League: FC Arsenal, Eintracht Frankfurt, FC Valencia, SSC Neapel, Zenit St. Petersburg, Dinamo Zagreb, FC Villarreal, RB Salzburg,(Allersmatch 0:1)Direkt an der 4. Minutt ass den 1:0 fir den FC Arsenal gefall, dat duerch e Selbstgol vum Volkov. An der 39. Minutt war et dunn de Mustafi, deen nach virun der Paus op 2:0 erhéije konnt. An der 60. Minutt huet d'Ekipp aus England de Sak dann zougemaach, dat mam 3:0 vum Sokratis.(Allersmatch 2:2)An der éischter Halschent huet Frankfurt direkt Drock op Donezk gemaach a konnt an der 23. Minutt schonn den 1:0 duerch den Jovic markéieren. Nëmme 4. Minutte méi spéit huet et nees am Gol vun Donezk gerabbelt, dat duerch en Eelefmeter vum Haller.No der 2. Halschent konnt Donezk awer dunn verkierzen, dat duerch e Gol vum Moraes an der 64. Minutt. An der 80. Minutt war et dunn awer nees den Haller, deen fir Frankfurt getraff huet, sou dass et kuerz viru Schluss 3:1 fir déi däitsch Ekipp stoung. An der 88. Minutt ass dunn den decisiven 4:1 gefall, dass duerch e Gol vum Rebic.(Allersmatch 1:2)Ganz kloer ass dann och Salzburg weider, dat mat engem kloren 4:0. An der 11. Minutt schonn gouf et en Eelefmeter, ma deen huet den Dabbur awer verschoss. An der 17. Minutt war et awer dunn den 1. Gol am Spill, dat vum Schlager. An der 29. Minutt an an der 43. Minutt setzt den Deka dann nach den 2:0 an den 3:0 virun der Paus fir Salzburg. An der 2. Halschent ass vu béiden net méi vill komm, ma an der 94. Minutt ass et Salzburg dunn awer nach gelongen de 4:0 ze markéieren, dat mat engem Gol vum Dabbur.Betis Sevilla - Rennes (Allersmatch 3:3) (Upaff um 21h00)Leverkusen - Krasnodar (Allersmatch 0:0) (Upaff um 21h00)